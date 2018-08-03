При неполном рабочем времени зарплата может быть меньше МРОТ

Как известно, зарплата за месяц должна быть не ниже МРОТ. Как соблюсти это правило, если сотрудник занят неполное рабочее время?

Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-0/10/В-4085 от 05.06.2018.

При работе в режиме неполного рабочего времени при повременной (повременно-премиальной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работнику пропорционально отработанному времени, на не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку.

Следует отметить, что если работодатель, формально сократив рабочее время работника, будет требовать от него фактически отрабатывать полное рабочее время, то работу за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени можно рассматривать как сверхурочную работу, осуществляемую без надлежащего оформления. Такая работа должна будет дополнительно оплачена в повышенном размере в соответствии с нормами ТК.

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