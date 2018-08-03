Как зарплату внутреннего совместителя сравнивать с МРОТ

Как известно, зарплата должна быть не меньше МРОТ. А что, если сотрудник занят на условиях внутреннего совместительства?

В этом случае следует учитывать, что трудовые договора по основному месту работы и при работе на условиях совместительства, в том числе и внутреннего, заключаются отдельно.

Соответственно, достижение МРОТ также осуществляется отдельно.

Если работник занят неполное рабочее время, то его заработная плата должна быть не ниже МРОТ в пересчете на полное рабочее время.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-0/10/В-4085 от 05.06.2018.

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