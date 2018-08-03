Что россияне предпочитают покупать на распродажах

«Платформа ОФД» провела анализ потребительского поведения россиян в период летних скидок на одежду и обувь в российских магазинах.

Исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 года показывает, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям, число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек – уменьшился на 8%. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%.

Выручка магазинов, продававших одежду, возросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%.

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2000 - 2100 рублей (выше всего - в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге – более 3,6 тыс. руб.). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1600 - 1700 рублей (выше всего - в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях – более 2,6 тыс. руб.).

На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды.

Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды.

Жители каких регионов наиболее активно покупают на распродажах, узнайте здесь.

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