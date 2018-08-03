Одними из видов налоговых преступлений являются незаконный возврат НДС, либо незаконное получение права на налоговый вычет по НДС. Решение об отказе в возмещении НДС может послужить основанием для возбуждения уголовного дела, предупреждает УФНС Красноярского края.

Указанные противозаконные деяния квалифицируется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 «Мошенничество», ст. 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов, от уплаты страховых взносов», ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».

Ресурсы налоговых органов позволяют достаточно эффективно определять обоснованность заявленных вычетов, так называемые налоговые «разрывы» между уплаченными в бюджет суммами налога и заявленными к возмещению требованиями.

Так, в ходе камеральной проверки налоговой декларации по НДС организации были установлены факты получения необоснованной налоговой выгоды за счет минимизации налоговых обязательств с применением схемы создания фиктивного документооборота с взаимозависимым контрагентом- индивидуальным предпринимателем без осуществления последним реальной финансово-хозяйственной деятельности. Инспекция доказала факт включения в декларацию заведомо ложных сведений по налоговым вычетам, что повлекло за собой неуплату налога в крупном размере. В результате следственным отделом по Советскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по основаниям первой части статьи 199 УК РФ, предусматривающей максимальное наказание до двух лет лишения свободы, проводятся процессуальные действия.

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу, возбужденному по ст. 30 и 159 УК в январе 2018 года в отношении должностного лица, использовавшего схему незаконного возмещения НДС. Получить денежные средства из бюджета и воспользоваться ими по своему усмотрению бывший руководитель не смог, поскольку фиктивность представленных им документов была установлена налоговым инспектором в ходе камеральной проверки, налоговым органом было принято решение об отказе в возмещении НДС. Судом действия должностного лица квалифицированы, как покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, а именно мошенничество, совершенное в особо крупном размере, обвинительным приговором назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Всего по материалам налоговых органов в 1 полугодии текущего года возбуждено 7 уголовных дел, сумма ущерба, признанная к возмещению, составила более 50 млн рублей.

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