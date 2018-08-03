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Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по депозитам для граждан

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду июля составила 6,31%. Сообщает портал Banki.ru.

Исходя из данных опубликованных ЦБ РФ, этот показатель снизился на 0,.02 процентных пункта по сравнению с  данными за вторую декаду прошлого месяца. Тогда максимальная ставка составляла 6,33%. 

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

26 марта Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых, и пока оставил её без изменения.

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