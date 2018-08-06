Клерки проинтуичили про «Прозрачный бизнес»

В начале июня, после провала очередной попытки ФНС по запуску сервиса «Прозрачный бизнес», на нашем сайте стартовал опрос на тему дальнейшей судьбы данного сервиса.

Мы попросили наших читателей высказать свои предположения о том, заработает ли сервис с третьей попытки, 1 августа 2018.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов (75%) скептически отнеслись к планам ФНС.

Между тем 12% были настроены оптимистически и поверили ФНС, тем более, что перечень информации в этот раз планировался гораздо меньший, чем изначально.

А что в итоге? Напомним, 1 августа обещанный сервис так и не заработал, но анонсируемый набор информации налоговики все-таки выложили среди прочих открытых данных в виде заархивированных файлов.

То есть налогоплательщики ожидали удобный сервис, а получили то, что получили.

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