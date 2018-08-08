Как российской фирме облагать доходы, выплаченные резиденту США

ООО выплачивает доход (дивиденды и проценты по займу) гражданину РФ, который на 01.01.2018 не является резидентом РФ, но является резидентом США. Что с НДФЛ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-08-05/47202 от 06.07.2018.

Между РФ и США действует договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17.06.1992.

Согласно этому договору дивиденды, выплачиваемые компанией, которая является лицом с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве, и фактическое право на которые имеет лицо с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом Государстве. Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в первом Договаривающемся Государстве и в соответствии с законодательством этого Государства, но налог, взимаемый в таком случае, не будет превышать:

a) 5% валовой суммы дивидендов, если лицо, фактически имеющее на них право, является компанией, которая владеет не менее чем 10% акций с правом голоса (или, применительно к России, если отсутствуют акции с правом голоса, — не менее чем 10% уставного капитала) компании, выплачивающей дивиденды; и

b) 10% валовой суммы дивидендов во всех остальных случаях.

Таким образом, в рассматриваемом случае российская организация вправе применить пониженную ставку налога в соответствии с подпунктом «b».

Проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом только в этом другом Договаривающемся Государстве.

Исходя из вышеупомянутого проценты, выплаченные российской организацией, не облагаются налогом в РФ при условии соответствующего подтверждения того, что местом постоянного нахождения физлица является США.

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