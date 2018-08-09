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Как обучать сотрудников, работающих на высоте

Минтруд в письме № 15-2/ООГ-1742 от 16.07.2018 разъяснил отдельные положения Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом от 28.03.2014 № 155н.

Все работники, выполняющие работы на высоте, в случаях, указанных в пункте 9 Правил, а также работники, отнесенные к определенной группе по безопасности работ на высоте, проходят соответствующее обучение (первичное, периодическое) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по разработанной этой организацией программе.

В соответствии с пунктом 15 Правил ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте может проводиться в комиссии работодателя.

При этом члены аттестационной комиссии работодателя, отнесенные к 3 группе, вправе пройти ежегодную (периодическую) проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте в организации, осуществляющей образовательную деятельность (проводящей обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте).

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2 мнения
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Аноним
, Пенза
"Не кочегары мы не плотники
Но сожалений горьких нет как нет
А мы монтажники-высотники да
И с высоты вам шлем привет"
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Аноним
 За одним работником-высотником-20 человек наблюдателей за его безопасностью, которых нужно содержать...
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