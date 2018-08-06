Адвокаты не могут применять УСН

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 346.12 НК не вправе применять УСН нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований.

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона № 63-ФЗ адвокатская деятельность не является предпринимательской.

Учитывая изложенное, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, не вправе применять УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/47164 от 06.07.2018.

В обращении также содержался вопрос - может ли адвокат, учредивший адвокатский кабинет, регистрироваться в качестве ИП в целях осуществления такого вида предпринимательской деятельности, как сдача в аренду недвижимого имущества?

Однако ответить на него ведомство не может, так как это не входит в компетенцию Минфина.

Осуществлением контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата занимается Минюст, туда и было перенаправлено обращение адвоката.

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