Для ИП на УСН и ПСН при ремонте автомобилей возможны налоговые каникулы

Может ли ИП на УСН или ПСН применять «налоговые каникулы» при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, мототранспортных средств? Такой вопрос налогоплательщика рассмотрен в письме Минфина № 03-11-11/49203 от 13.07.2018.

Субъектам РФ предоставлено право вводить «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для ИП на УСН или ПСН в отношении видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Виды предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0%, устанавливаются субъектами РФ на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и (или) кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяемых Правительством РФ.

Согласно приложению № 1 к распоряжению Правительства РФ от 24.11.2016 № 2496-р в Перечень кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2), относящихся к бытовым услугам, включены в том числе следующие услуги:

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (код 45.20);

«Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств» (код 45.20.1);

«Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств» (код 45.20.2);

«Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг» (код 45.20.3);

«Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки» (код 45.20.4);

«Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств» (код 45.40.5).

Вместе с тем по вопросу порядка применения «налоговых каникул» следует обращаться в соответствующий финансовый орган субъекта РФ, на территории которого будет зарегистрирован ИП.

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