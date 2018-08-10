Как определить факт реализации, если договор переуступки был расторгнут

Как в целях налога на прибыль определить факт реализации товаров, работ или услуг при переуступке прав требования и последующем расторжении договора уступки? Ответ на этот вопрос попытался дать Минфин в письме № 03-03-06/2/48911 от 13.07.2018.

Согласно статье 450 ГК расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК, другими законами или договором.

Для целей налогообложения в силу статьи 39 НК под реализацией товаров, работ или услуг признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Учитывая указанное, для определения факта реализации товаров, работ или услуг для целей налогообложения прибыли следует исходить из соответствующих положений ГК, квалифицирующих переход права собственности в результате сделок и последствия их расторжения.

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