Продлено соглашение между работниками и работодателями в нефтяной и газовой отраслях

На федеральном уровне социального партнерства заключено Допсоглашение к Отраслевому соглашению по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2014 — 2016 годы между Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийским объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Соглашение продлено до 31.12.2019.

Документом регулируются социально-трудовые отношения.

Те организации нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ, которые не участвовали в заключении соглашения, и в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования этого предложения не представили в Минтруд мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, обязаны его соблюдать.

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