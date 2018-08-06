Продлено соглашение между работниками и работодателями в нефтяной и газовой отраслях

Ну а что...ресурсоснабжающие организации страдать не должны)))
Аноним, Вы писали:В первый день отпуска с последующим увольнением трудовые отношения с работником...
Крайне маловероятно, что такое примут да. Но идея хорошая :biggrin: Жаль, что утопическая ))
видать продажи водки или упали или растут недостаточно быстро
Крайне маловероятно, что такое примут :)
"Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы" (древнеримский историк Гай Корне...
Аноним, Вы писали:Статья для тех кто никак не хочет жить в цивилизованном мире. А хочет продолжат...
Аноним, Вы писали:против объединённых борются объединённые, а вы тут намеренно ""рекомендуете дон...
Пришла к выводу, что только народная революция спасет от правительственного и президентского гено...
Мне нравится (2)Ответить#10 Аноним
5 часов назад
Путин внутренней политикой 2018г. перечерк...
Мне нравится Ответить#8 Аноним
19:44 17.07.18, Невинномысск
Опять коксом обнюхались, ребяту...
Добрый день,Здесь прибывает доступный кредит, который изменит вашу жизнь навсегда. Его очен...
Приношу извинения за неточности касаемо РИФа.Отказ ИФНС в вычетах по Агробизнес не оспаривался РИ...
против объединённых борются объединённые, а вы тут намеренно ""рекомендуете донкихотство Да...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:«Не стоит ждать, что люди, лишенные права голоса, продо...
Над.К, Вы писали:тогда интересно, на основании какого закона Я выше уже объясняла, по како...
"Для малообеспеченных граждан это повышение ничем не грозит"-это она себя имела ввиду видимо...
Законопроект Белякова о насилии в семье тоже получил разгромный отзыв, но его таки "рассмотрели" ...
Обеими руками «За», все равно в основном у всех напрасный труд.
с госаппаратом идите воюйте в одиночку? Ищите единомышленников, вступайте в партии и т.п. К...
Над.К, Вы писали:И ни одна правозащитная организация не откроет рот, ни один профсоюз не вылезет....
В первый день отпуска с последующим увольнением трудовые отношения с работником прекращаютсяЭто н...
Над.К, Вы писали:Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве...
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Величина налога НДС прямо зависит величины добавленной стоимости. Вы это с какого фонаря ...
Количество посредников в цепочке не играет ни какого значения, в чем Вы можете самостоятельно убе...
Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве, а не как не в Н...
Термин "свидетель" применяется только в уголовно-процессуальном законодательстве, а не как не в Н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог ...
Аноним, Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог на добавленную сто...
Прочитав на Клерке новость про дело РИФ против Агробизнеса, я покопался в картотеке АС. Ну, что к...
У меня в выписке, вообще, отсутствует стаж, везде нули... Если вы уже вышли на пенсию, то в...
Уважаемый Аноним, Вы не правы. Ему без разницы, какую чушь лепить, не старайтесь ему что-т...