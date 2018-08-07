Автомобиль в розыске не облагается транспортным налогом

В соответствие со ст. 358 Налогового кодекса РФ, автомобиль, находящийся в розыске, не является объектом налогообложения, если есть документ, подтверждающий факт угона (кражи) транспортного средства. Об этом напоминает УФНС Хабаровскоо края.

Подтверждающим документом является справка об угоне, которая выдается органами, осуществляющими работу по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. Таким образом, в случае угона автомобиля, его владелец должен написать заявление об угоне в органы внутренних дел. На основании этого заявления будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту угона и выдана необходимая справка. Эту справку и заявление необходимо представить в налоговую инспекцию.

Сделать это можно лично в налоговой инспекции по месту учета владельца угнанного автомобиля, либо через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Наличие справки об угоне является законным основанием для освобождения транспортного средства от налогообложения, но только на период его розыска и при условии ежегодного подтверждения факта нахождения автомобиля в розыске.

Следует иметь ввиду, что регистрация угнанной автомашины может быть прекращена и по заявлению ее владельца о снятии с учета, что также освобождает плательщика от уплаты транспортного налога.

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