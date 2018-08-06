Срок камеральной проверки декларации по НДС уменьшен

Федеральный закон, уменьшающий срок камеральной проверки налоговой декларации по НДС, подписан Президентом РФ и опубликован.

В настоящее время срок камеральной проверки такой декларации такой же, как и у всех других деклараций - три месяца. После вступления в силу нового закона срок уменьшиться до двух месяцев.

Однако налоговики смогут продлить срок до трех месяцев, если выявят признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. Для этого им надо будет всего лишь оформить решение, подписанное руководством инспекции.

Срок в два месяца не будет касаться иностранных организаций, оказывающих электронные услуги физическим лицам и состоящим на учете в российских налоговых органов (п.46 ст.83 НК РФ). Для них срок останется прежним - шесть месяцев со дня представления налоговой декларации.

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