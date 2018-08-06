Налог на имущество физлиц сделали справедливым и посильным для граждан

Подписан и опубликован федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в текущем году.

Закон вводит новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости: она может расти не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех регионах, где исчисление данного налога осуществляется с коэффициентом 0,6. Однако действие коэффициента не распространится на коммерческие объекты торгово-офисного назначения, включенные в перечень, формируемый в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

Сейчас после того, как субъект РФ принял закон о расчете налога по кадастровой стоимости, в первые четыре года к определенному налоговому периоду действует соответствующий коэффициент: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 . Так, в 2018 году:

для 28 регионов, использующих этот порядок налогообложения с 2015 года, то есть третий год, применяется коэффициент 0.6;

в 21 субъекте РФ во второй год применения кадастровой стоимости действует коэффициент 0.4;

в 14 регионах, первого года применения кадастровой стоимости действует коэффициент 0.2.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что таким образом выполнено поручение Владимира Путина. В ежегодном послании Президента Федеральному Собранию было заявлено о том, что налоги на имущество должны быть справедливыми и посильными для граждан, а кадастровая стоимость объектов недвижимости не должна превышать рыночную.

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