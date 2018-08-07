Кого обрадовала отмена НДФЛ с макулатуры

Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» поблагодарила бизнес-омбудсмена Бориса Титова за поддержку закона об освобождении от налогообложения доходов физлиц, полученных от реализации бытовой макулатуры.

Напомним, поправки в ст. 217 НК внесены Федеральным законом №179-ФЗ от 03.07.2018.

«Отмена НДФЛ от реализации макулатуры станет важным шагом в развитии системы обращения с отходами на территории России. Принятие данного закона нацелено на исполнение поручения Президента Российской Федерации о вовлечении населения и малого бизнеса в процессы сбора и сортировки отходов», – пишет генеральный директор ассоциации Гурьянов А. М.

Добавим, предложения Бориса Титова о законопроекте по освобождению от НДФЛ доходов граждан, полученных от сдачи бытовой макулатуры, были изложены в ежегодном Докладе Президенту РФ в 2016 году, а также направлены в Минэкономразвития.

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