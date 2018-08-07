Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Рост реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца 2018 года, а скорее всего - и на протяжении первой половины 2019 года, считают эксперты Финансового университета при правительстве РФ. А в ближайшие месяцы рост реальных зарплат составит 4-6%. Об этом пишет «Российская Газета».

«Прежде всего надо отметить, что прогнозы относительно роста реальных зарплат в нашей стране, сделанные нами ранее, продолжают оправдываться. По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,2%», — отмечается в очередном прогнозе университета.

Экономисты основывают свои прогнозы на повышении покупательской способности населения.

Растет доля россиян, готовых в ближайшие месяцы приобрести различную бытовую технику или новый легковой автомобиль, повышается спрос на более качественное и дорогое продовольствие. Мы видим все больше людей, готовых открыть новый бизнес, увеличивается предпринимательская активность владельцев уже существующих малых и средних предприятий, — подчеркивает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Однако, следует отметить, что конкретных цифр на сколько выросла покупательская способность названо не было. Хотя отмечено, что спрос на кредиты растет намного быстрее, чем интерес населения к депозитам.

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