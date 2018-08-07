Оказывается, вы сами виноваты в частых звонках «Актиона»

yng, Вы писали:А я стесняюсь спросить6 объём отчетности не уменьшат? При существующей сейча...
проект карабаса гаппон опять всех подставляет, гнать его метлой вместе с единым театром
Неужели до сих пор не понятно, что деньги нельзя держать на счетах?! Как только деньги попадают в...
А можно список тех, у кого она реально растет? Да все те же.
- Специалисты говорят что народ стал жить лучше! - Да? а все мои знакомые говоря...
Вот и уровень экспертов, которые желаемое выдают за действительное.
Аноним, Вы писали:С.В
только что, Волгоград
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы...
Аноним, Вы писали:Соберешь немного, а потом какой нибудь Силуанов обрушит рубль опять, раза в два...
А можно список тех, у кого она реально растет? :(
Над.К, Вы писали:Старый ворчун, я про официальную зарплату в госслужбе )) А я про официальн...
Да с удовольствием бы подала 3-НДФЛ,,,,если бы выиграла в лотерею, продала бы яхту, а/м, дом, ква...
С.В
только что, Волгоград
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР было?" потеряет свою...
Аноним, Вы писали: Вывод их статьи: - Все в НАЛ. это вывод не только этой статьи,...
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как в СССР было?" потеряет свою актуальность.
А на что влияет Довольство или НЕ довольство счётной палаты?У нас полно НЕ довольных. Получается,...
msw, Вы писали:Где можно почитать анекдот? На нарах в свободное время.
msw
только что, Москва
Где можно почитать анекдот? «Утренний анекдот»
Статья 2011 года давно неактуальна
Государство и банки - ЕДИНЫ. Одна и та же Шайка.
Где можно почитать анекдот?
Вывод их статьи: - Все в НАЛ.
Требование в студию. Почитать будем. На слово Веровать, это Грех.
Россиянам нравится, когда им платят премии и бонусы Открытие Америки.Кстати. И китайцам это ...
Аноним, Вы писали:а я стесняюсь спросить, зачем (хотя больше подходит "нафига") тогда пенсионный ...
а я стесняюсь спросить, зачем (хотя больше подходит "нафига") тогда пенсионный возраст поднимать?...
а подработки то чем ему не угодили?
А я стесняюсь спросить6 объём отчетности не уменьшат? При существующей сейчас отчётности сд...
Пока что я вижу что штатным троллем тут работаешь ты Во-первых, мы "ты" не переходили. Во-...
Соберешь немного, а потом какой нибудь Силуанов обрушит рубль опять, раза в два -три и превратятс...
Если вдруг кто-то всерьез заинтересовался данной темой, посмотрите нижеуказанную статью.Cовмещени...
Аноним, Вы писали:слишком многие учились во всяких бессмысленных подворотнях.автор, например, не ...
Еще бы нам не нравилось :)
Стесняюсь спросить: А налоги не снизят? ну раз уж они там хотят, чтоб мы тут меньше работали...
В пояснительной записке есть еще одна строка: Пояснительная записка не была установлена ник...
Над.К, Вы писали:Что за вилы в Испании? Про вилы в Испании не в курсе. Так же, как и ...
Люди, ну вы чего?? Это же отличный, первосортный сарказм :) Читаем внимательно: Аноним...