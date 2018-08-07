Оказывается, вы сами виноваты в частых звонках «Актиона»

Клерки стонут от агрессивной маркетинговой политики медиа-холдинга «Актион-МЦФЭР» и собираются заводить отдельную почту для спама. Но оказывается, они сами виноваты, что их почтовые ящики завалены рекламой, а телефон не замолкает от постоянных звонков.

Это четко дал понять главный редактор журнала из семейства «Актион» Андрей Набережный. Вот такой пост он разместил в Фейсбук.

Кстати, медиа-холдинг свою рекламу навязчивой не считает, и борется с теми, кто считает иначе. Пример тому — его недавние претензии к «Клерку».

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