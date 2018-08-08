Штрафа за просрочку уплаты НДФЛ не будет для работодателей, сдавших правильный 6-НДФЛ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение от ответственности налоговых агентов при определенных условиях.

Согласно ст. 81 НК одним из ключевых условий для освобождения налогоплательщика от ответственности за неуплату налога в бюджет является представление в налоговые органы налоговой декларации (налогового расчёта), содержащей уточнённые сведения.

В то же время статьёй 123 НК предусмотрены штрафные санкции за неправомерное неудержание или неперечисление (неполное перечисление) в установленный срок налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом.

В связи с постановлением Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 № 6-П вносятся поправки в НК, чтобы исключить неоднозначное толкование статьи 123 НК.

Статья 123 НК дополняется новым пунктом, предполагающим освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчёт (расчёт по налогу), который содержит достоверные сведения.

В этом налоговом расчёте не должно быть фактов неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащего перечислению в бюджет.

При этом предусматривается, что налоговым агентом до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период, должны быть самостоятельно перечислены в бюджет не перечисленная в установленный срок сумма налога и соответствующие пени.

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