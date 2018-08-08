Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

С 2019 года ставка налога на добавленную стоимость поднимется на 2%. Решение поднять НДС в правительстве объясняют повышением пенсионного возраста. Нести свою часть экономической нагрузки за получение пенсионерами пенсий и улучшения их уровня жизни должен бизнес, отмечают в Кабмине. Но по мнению профильных экспертов, основная часть экономической нагрузки ляжет на плечи обычного населения страны, потому что резко вырастут цены. Об этом предупреждает ЛДПР.

Налог на добавленную стоимость – самый глупый из всех возможных, убежден глава партии Владимир Жириновский.

«Человек создал новый продукт, переработал что-то, что-то произвел – и вот он уже должен денег в бюджет. А откуда их взять? Товар-то пока не продан. Получается, что ему невыгодно что-то производить. Во всех нормальных экономических системах берут налог с продаж».

«НДС так вреден, что его надо вообще отменить. А мы его повышаем на два процента. «Единая Россия» нам объясняет – в бюджете появится больше денег. Они что, за дураков нас держат? Да, плюс два процента к НДС – сотни миллионов рублей. Ну вы соберете эти деньги в 2019-м. Соберете в 2020-м. А в 2021-м не соберете и тех налогов, которые приходили до повышения НДС. Потому что наша экономика рухнет. Не выдержав такого вредного, плохого налога как НДС», - резюмировал Владимир Жириновский.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.