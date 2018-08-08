Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним, Вы писали:С.В
только что, Волгоград
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы...
yante, ждём продолжения истории.
Галина1977, Вы писали:А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жал...
Пусть историю СССР объявят экстремизмом и начнут сажать школьных учителей за ее преподавание в шк...
"По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,...
Иезуитский закон... Ладно, приняли, но ведь можно формулировать таким образом, чтобы у людей мозг...
То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников становиться ИП, пр...
Я пенсионер и единственный учредитель (в т.ч. ген\директор и воспитатель дошк группы. Решила ликв...
Над.К, Вы писали:Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они го...
Аноним, Вы писали:Эти поправки вносят люди очень далекие от финансового и бухгалтерского учета, т...
Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они голову-то не включа...
Из решения суда видно, что речь идет о дроблении бизнеса, причем случай просто классический. Прои...
Над.К, Вы писали:Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. &n...
ИИИИ понесли,верьте,не верьте.Всё очевидно,депутатский корпус не оправдал доверия,мы избира...
- За что сидишь?- За лайк.- Не ври. За лайк пять лет дают, а у тебя - восемь. Репостнул, признайс...
Аноним, Вы писали:Вопрос по другой теме: "Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатн...
Это не "разрастание пессимизма", а четкое восприятие того, что происходит с экономикой в нашей ст...
"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай".
Илья_Бирюлин, Вы писали:Аноним, Вы писали: У нас вся экономика-это сплошные монополисты. раз...
Африканская чума свиней бушует в ряде регионов - производство свинины сокращается, а это не может...
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Аноним
3 часа назад, Саратов
Аноним, Вы писали:
Дурак этот навальный. С чего это он решил, что С...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величин...
Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. Так нечестных...
Мне нравится (1)Ответить#8 elena.noxa
только что, Казань
Пенсионный возраст несомненно над...
а как вообще это письмо читать.. я на середине уже смысл потеряла, что, зачем и почему... !!!! Во...
НЕ согласен. Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45.Внесите изменения в референдум.А ка...
Аноним, Вы писали:мне кажется что система поиска это дело привычкиу меня есть К+и Гарант, но Гара...
Над.К, Вы писали:будут в добровольно-принудительном порядке переведены на эту новую систему налог...
Вопрос по другой теме: "Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатно. Иногда команде ...
Дайте, пожалуйста, ссылки на конкретные статьи Закона, в котором говорится о возможности налогови...
Еще бы вы бы не убрали бы)Прикрыли бы лавочку-то под названием Клерк.
Могут ли в этом случае его подтянуть на п.3.2 ст 76 НК, Нет. Налоги доначислить могут, а сч...
Nasten@-}-, вы всерьез думаете, что даже если бы постановление суда было опубликовано (такие...
Пенсионный возраст несомненно надо было повышать, но не так кардинально. Женщинам постепенно повы...
Ключевые слова: "Пользователь должен выдать кассовый чек на бумажном носителе покупателю или клие...