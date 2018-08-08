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Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Если при проведении мероприятий налогового контроля в ходе камеральной налоговой проверки налоговых деклараций у инспекторов возникнут подозрения о недостоверности или неполноте сведений о налогоплательщике или его представителе, имеющим право подписи, то такие декларации будут признаны недействительными. Об этом предупреждает УФНС Сахалинской области.

У налоговых органов имеется несколько причин для подозрений налогоплательщиков:

  • директор не участвовал в деятельности организации, не представлял декларацию и не выдавал доверенность на преставление декларации;
  • руководителя дисквалифицировали;
  • декларацию представили компания или предприниматель, которых уже исключили из реестра;
  • директор недееспособен, умер или суд признал его безвестно отсутствующим;
  • директор в тюрьме.

При установлении одного из данных признаков у налоговых органов есть все основания для аннулирования налоговой декларации, при этом в адрес налогоплательщиков будет направлено уведомление о признании налоговой декларации недействительной в срок не позднее 5 рабочих дней с момента аннулирования.

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