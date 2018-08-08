ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум

Центризбирком намерен признать соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом ссобщает «Интерфакс»

Данные решения содержатся в проекте постановлений Центральной избирательной комиссии РФ, которые подготовлены к ее заседанию в среду.

В начале августа КПРФ направила в Московскую городскую избирательную комиссию вопрос для пенсионного референдума: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Это уже вторая попытка КПРФ подать заявку на референдум. Как ранее сообщалось, 17 июля инициативная группа направила в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Центральная избирательная комиссия РФ тогда признала формулировку вопроса не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности.

Кроме того, инициатором альтернативного пенсионного референдума оказался глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. На референдум его инициативная группа планировала вынести вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

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