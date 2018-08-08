Самозанятые не хотят становиться ИП на ПСН. Но скоро все может измениться

Патентная система налогообложения широкого распространения пока не получила и не смогла стать действенным инструментом легализации самозанятых граждан. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам мониторинга внедрения в России ПСН.

«В 2017 году патентную систему применяли всего 287,8 тыс. ИП при том, что по данным Росстата, в РФ в 2016 году насчитывалось более 15 млн неформально занятых граждан», - заявил в ходе выступления на Коллегии аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Как показал проведенный анализ, в 2017 году почти половина (49,1%) из всех ИП на ПСН приходилась на долю четырех субъектов РФ (Москва, Московская область, Республика Крым и Севастополь).

Несмотря на меры, принимаемые для популяризации ПСН, существует ряд проблем, которые останавливают ИП и самозанятых граждан от принятия решения о применении указанного режима налогообложения. Это:

- высокий размер страховых взносов на ОПС; - необходимость регистрации в налоговых органах в качестве ИП; - необходимость получать несколько патентов на каждый вид деятельности или в каждом регионе; - отсутствие привязки перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, к кодам видов деятельности в соответствии с ОКВЭД; - ограниченная численность (15 человек) работающих сотрудников.

Анализ привлекательности ПСН для самозанятых граждан (сопоставление уровня налоговой нагрузки при применении различных специальных режимов налогообложения) показывает, что при высоком годовом доходе налоговая нагрузка по ЕНВД и ПСН минимальна, что позволяет говорить о некоторой конкуренции данных систем применительно к ИП.

Однако в случае невысокого дохода соотношение показателей «чистого» дохода при применении различных налоговых режимов изменяется не в пользу патентной системы, т.к. сумма страховых взносов занимает основную долю налоговой нагрузки ИП.

Например, при годовом доходе в размере 300 тыс. руб. фискальная нагрузка (доля налога, взимаемого в связи с применением ПСН, и страховых взносов) в 2017 году составляла 16,8% (в том числе 10,8% по страховым взносам). «В этой связи существующий объем фискальной нагрузки не является стимулом для легализации неформально занятых граждан», - почеркнул аудитор.

Выборочный анализ трудовых пенсий по старости, начисленных в 22 регионах гражданам, являющимся ИП (в том числе на ПСН), показал, что у 25,5% ИП величина начисленной пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, а у остальных - превышает его в среднем только на 4,2 тыс. руб.

«Таким образом, - констатировал аудитор, - вопрос о размере страховых взносов и их влиянии на объем будущих пенсионных прав является существенным при принятии решения самозанятыми гражданами о легализации своего статуса».

По мнению Счетной палаты, ПСН может стать инструментом легализации самозанятых граждан, занимающихся аналогичными видами деятельности, что и лица применяющие патент, при условии ее модернизации исходя из следующих предпосылок:

- получение патента для самозанятых граждан должно осуществляться без регистрации в качестве ИП, в уведомительном порядке, в том числе с использованием электронных сервисов ФНС, в налоговых инспекциях или в МФЦ; - ставка налога по патенту для самозанятых граждан должна находиться в диапазоне от 2 до 4% с обязательным включением в стоимость патента величины страховых взносов; - объем сформированных пенсионных прав лица, работающего на патенте, для самозанятого должен быть выше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе; - периодичность уплаты налога должна выбираться гражданином самостоятельно в удобной для него форме (ежемесячно или ежеквартально).

По итогам анализа Коллегия приняла решение направить информационное письмо в Правительство РФ, отчет – в палаты Федерального Собрания.

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