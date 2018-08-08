Как малому бизнесу оценить свои шансы на получение кредитов

Когда вы берете банковские кредиты, вам, наверняка, интересно знать, по каким критериям коммерческий банк оценивает вашу финансовую состоятельность, на основании каких критериев банк принимает решение, выдавать вам кредит или отказать.

Владимир Туров рекомендует прочесть коротенькое Письмо ЦБ РФ от 5 июля 2018 года №ИН-016-41/44, в котором Центральный банк ссылается на соответствующую нормативную базу и дает все критерии.

В этом документе ЦБ РФ говорит, что коммерческие банки, оценивая финансовое состояние заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства, в первую очередь должны руководствоваться информацией, содержащейся в подпункте 1.2 пункта 1 приложения 2 к Положению №590-П.

Затем коммерческие банки должны собрать кучу информации: в том числе они могут использовать информацию из бюро кредитных историй, из сети «Интернет», могут смотреть решения Верховного Суда, пользоваться базой данных Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, Росреестра и т.д. В общем, коммерческие банки могут анализировать все возможные источники, чтобы оценить ваше финансовое состояние и принять решение, дать кредит или отказать.

Важный момент: «Перечень используемых источников информации для анализа финансового положения заемщиков – субъектов МСП включается во внутренние документы кредитной организации». Т.е. кредитная организация должна подготовить какой-то свой внутренний документ, в котором будет описан полный, исчерпывающий перечень, по каким критериям данный коммерческий банк должен оценивать финансовое состояние заемщика.

В общем, прежде чем просить кредит в коммерческом банке, потратьте пять минут и изучите этот документ, а еще загляните в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»: вы подготовитесь и повысите свои шансы на получение кредита, — Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры».

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