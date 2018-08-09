Аудиторам рассказали, как они должны передавать данные клиентов в налоговые органы

Минфин информировал аудиторов о том, как они должны будут представлять данные по своим клиентам в налоговые органы.

Обязанность направлять 1 января 2019 года данные по запросам налоговиков (даже если они составляют аудиторскую тайну), установлена Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 231-ФЗ.

Налоговый орган вправе истребовать у аудитора документы в следующих случаях:

если проверяемый налогоплательщик не представил соответствующие документы при проведении выездной налоговой проверки;

при проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, если налогоплательщик не представил соответствующие документы в налоговый орган в установленном порядке;

при поступлении в отношении такого лица запроса компетентного органа иностранного государства (территории) в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Истребованию могут подлежать документы, полученные аудитором в ходе оказания следующих услуг:

аудит;

сопутствующие аудиту услуги (обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция информации, др.);

постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налогового учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и деклараций, бухгалтерское и налоговое консультирование, управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

У аудитора могут быть истребованы документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора, страховых взносов). Документы должны быть предоставлены налоговому органу в течение 10 дней со дня получения требования.



Подробности можно найти в информационном сообщении от 03.08.2018 № ИС-аудит-23.

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