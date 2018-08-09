Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Споры о том, надо ли применять кассовую технику при выплатах физлицам по договорам гражданско-правового характера продолжаются. Закон 54-ФЗ в последней редакции не дает четкого ответа на этот вопрос, а официальные лица в Минфине, которым дано право трактовать закон, безмолствуют.

Очередное мнение в пользу применения ККТ при выплате по договорам ГПХ высказала на прошедшем вчера семинаре известный лектор Климова М.А.

По её мнению введение онлайн-ККТ преследует цель, в том числе, и контроля за доходами физлиц. С этим можно было бы согласиться, если бы не доводы, которые были приведены на семинаре.

Почему-то у лектора возникли сомнения в том, что физлицо платит налоги с полученных от организаций сумм по договорам за оказанные услуги. Что несколько странно, поскольку НДФЛ как раз удерживает налоговый агент, это прямо предусмотрено законом. Более того, организация при таких выплатах платит еще и страховые взносы. Попытка представить выплаты через договоры ГПХ как обналичку, тоже удивляет. Не слишком ли дорогая обналичка получается?

По мнению лектора, государство намекает, что если не хочешь применять ККТ, плати не просто физлицу, а ИП. И тогда не надо будет применять кассовую технику.

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