F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение

Сегодня в нашей постоянной рубрике «F.A.Q о налоговых вычетах» мы продолжим отвечать на часто задаваемые вопросы о получении вычета на лечение.

Можно ли получить налоговый вычет на лечение у ортодонта, которое было начато три года назад?

На данный момент можно оформить вычет на лечение за 2015, 2016, 2017 годы. Для этого необходимо запросить справки 2-ндфл у работодателя, справки об оплате медицинских услуг и лицензию в медицинском учреждении за этот период. Затем подать декларацию за каждый год отдельно.

Возможно ли получить налоговый вычет за лечение ребенка за 2016 год? Ему исполнилось 18 лет в июне 2016 года.

Получить вычет за ребенка можно в том случае, если на момент лечения он не достиг совершеннолетия. После совершеннолетия ребенок вправе получить вычет за себя. При условии, что он работает и уплачивает налог.

Можно ли получить налоговый вычет за приобретение дорогостоящего медицинского прибора? И возможно ли вернуть налог, если кассовые чеки на оплату стоматологических услуг утеряны? Ответы здесь.

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