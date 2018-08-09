ФАС: повышение НДС окажет влияние на стоимость бензина, но волноваться не стоит

Повышение НДС с 1 января 2019 года повлияет на стоимость бензина, но устойчивость на рынке будет обеспечена, об этом рассказал журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

По словам чиновника, НДС естественно, окажет влияние на стоимость топлива, «точно так же как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги».

На цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют, — сказал он.

Представитель ФАС подчеркнул, что «устойчивость на рынке будет обеспечена». Добавив, что дистабилизировать ситуацию на рынке топлива путем повышения какого-то из налогов «в принципе невозможно».

Что еще по этому вопросу сказал Голомолзин, узнайте здесь.

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