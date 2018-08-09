Налоговики: Как нет налога на прибыль? Вы же выдали счет-фактуру!

Участница нашего сообщества в Фейсбук, рассказала о занятном звонке из налоговой инспекции.

Инспектор попытался затребовать уточняющую декларацию по налогу на прибыль, аргументируя необходимость предоставления тем, что база по НДС и по налогу на прибыль, указанные в отчетности, при сверке оказались не равны друг другу.

По мнению сотрудника отдела камеральных проверок, эти цифры не должны различаться. А то, что деньги поступившие на счет — аванс, учтенный для целей НДС и израсходованный на незавершенное строительство, это, по мнению сотрудника ИФНС, роли не играет.

Звонит барышня из камерального отдела. У вас, говорит, база по ндс и нп должна совпадать!

С чего вы взяли, говорю, там аванс. НДС есть, а налога на прибыль нет.

Ответ меня просто .... ошеломил, скажем так.

Как нет налога на прибыль? Вы же выдали счет-фактуру! Занавес.

Все вышеизложенное три раза по кругу, с требованием сдать уточненку по налогу на прибыль.

Пришлите говорю требование, я поясню. Ответ: у нас срок для камералки истек, требование не можем, я бы говорит и разговаривать не стала. — Марина Тхашокова

Оказалось, что другие участники сообщества тоже получали звонки или письма с предложением «подровнять» базу по налогу на прибыль на основании выданных счетов-фактур.

Видимо у них новая методичка вышла. Мне тоже похожее пришло за 2017 год по нулевке, — Саша Богданова

Клерки рассказали, что им частенько приходится растолковывать налоговикам тонкости применения норм налогового кодекса и ПБУ.

Хорошо еще, что вы с ПБУ 2/2008 не работаете. Там налоговики, увидев разницу между выручкой в форме 2 и доходом в декларации по НП, вообще в ступор впадают. А то, что разница идет и с декларацией по НДС... — Верещагин Сергей

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