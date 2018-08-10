Как подтвержить применение нулевой ставки НДС в электронном виде

Управление ФНС России по Владимирской области в связи с многочисленными вопросами налогоплательщиков о порядке подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС, в частности о необходимости проставления отметок таможенными органами разъяснило:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи 164 и 165) позволяет налогоплательщикам при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, применять ставку 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при условии представления в налоговые органы соответствующего пакета документов.

Реестр сведений – это набор идентификационных реквизитов документов, представляемых одновременно с налоговой декларацией в обоснование правомерности применения ставки НДС 0 %. Его преимущество состоит в том, что экспортеру не требуется представлять соответствующие документы на бумажном носителе.

2. В случае представления в налоговые органы пакета документов, предусмотренного статьей 165 Налогового Кодекса РФ , можно представить распечатанную копию электронной таможенной декларации содержащую сведения, свидетельствующие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. При этом последующее проставление таможенными органами соответствующих отметок о выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта на такой копии декларации на товары не требуется.

Копию электронной декларации на товары, можно распечатать на бумажном носителе из личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности либо с помощью используемых им программных средств, имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

В налоговый орган указанная копия электронной декларации на товары на бумажном носителе представляется заверенной налогоплательщиком и в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах с отметками российского таможенного органа места убытия.

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