Процедуру техосмотра будут снимать на видео

Правительство внесло в Госдуму пакет законов, усовершенствующих систему техосмотра.

В частности, поправки вносятся в сам закон о техническом осмотре. В частности, предлагается ввести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра транспортного средства, что позволит достоверно устанавливать факт проведения техосмотра. Также предполагается установить возможность оформления диагностической карты в виде электронного документа. Утверждать её будет технический эксперт с помощью электронной подписи. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Второй законопроект усиливает административную ответственность всех участвующих в системе техосмотра. В случае принятия поправок техническим экспертам в случае нарушений можно будет назначить административное наказание в виде дисквалификации. Штраф для водителей, которые не оформили диагностическую карту, также будет повышен.

Третий законопроект предполагает введение уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра. Это необходимо в связи с широкой практикой продажи «серых» диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля.

Документы направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность.

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