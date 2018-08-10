Утверждён список документов для открытия счета застройщику

Правительство утвердило состав документов, которые застройщик, привлекающий долевое финансирование, должен предоставить в банк для открытия счёта и проведения операция по нему.
Постановление от 01.08.2018 № 897 опубликовано на официальном портале правовой информации.
Перечень необходимых документов разработан Минстроем, сообщает пресс-служба министерства.
В соответствии с законом о долевом строительстве при направлении распоряжения в уполномоченный банк на застройщика возложена обязанность по предоставлению документов или их копий, являющихся основанием для составления распоряжения. Чтобы исключить произвольное толкование банками указанной нормы, новыми поправками устанавливается конкретный состав документов, необходимых для проведения различных операций по расчетному счету застройщика.
Ранее Правительством России были утверждены требования к уполномоченным банкам, имеющим право осуществлять банковское сопровождение строительства.
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