Утверждён список документов для открытия счета застройщику

свс420 Так я могу начать звонить при любом анекдоте, на всякий случай Так и надо. Просто просигнал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Хочу работать в ГИТ, мне 50, вижу плохо, слышу через раз, но хочу работать. Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Abra Понял. Директор в отпуске и жизнь остановилась. А мы вообще письмо обсуждаем или то что " писали"... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

elena.noxa, Вы писали:Экстремисты встрепенулись. Интересно, как руководство сайта позиционирует с... Пенсионный фонд взорвали

Аноним

Я так понял, этих кто набрал - освободить, а выпадающие доходы в бюджет, за счёт нас-остальных со... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Это очень любопытно. А на каком основании тогда происходит выплата? Что пишем в платёжке? "Выплат... Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

Аноним

Аноним, Вы писали:Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и... Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Люди лезут в кредиты от недостатка ума. Надо бы соотносить свои хотелки с реальными доходами.&nbs... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

Лучше сразу позвонить "куда следует" и сделать это на минуту раньше, чем тот, кто рассказал анек... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

НатальяС Да, надо уметь себя подавать, тогда и на работу быстро возьмут, и зарплату хорошую предложат. Но ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Еще часто встречала бухгалтеров - "типа всезнайка"... говорят с умным видом и 100 % уверенностью.... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

id159345999 Ха-ха-ха! А лучше зашьем всем рты. Тогда наверняка ни курить, ни пить, ни есть, ни охальных речей... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

А я бухгалтер-трудяга))) Так четко про меня. С некоторых пор считаю это своим недостатком...Хочу ... Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

НатальяС Летуны зато на многих участках и в разных сферах поработали. А тут 8-9 лет на одном месте сидишь. Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Аноним

На бизнес-утреннике (придумают же!):В частности, было отмечено, что ведение личных дел – необязат... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

Здравствуйте! Мы ИП на патенте розница с наемными работниками. Во втором квартале работника уволи... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Аноним, Вы писали:Наталья, Вам ОЧЕНЬ повезло, что удалось найти новую работу. Зубами держитесь. У... Вся бухгалтерия, как и я, ищет работу

Аноним

Я сидела на одном месте работы 17 лет. До сих пор жалею об этом. Теперь легко и без проблем встаю... Что делать, если на собеседовании вас записывают в бухгалтера-«летуна»

Старый ворчун Аноним, Вы писали:. Но после 75 звонка я уже начала сразу говорить "До свидания", а они ведь наст... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

natalisa52 Очень здорово. Когда работы нет, денег нет, уснуть тяжело на голодный желудок,&... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

НатальяС что и св-ва о рождении хранить нельзя Там указывается ФИО и национальность второго родителя... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

А если работодатель государственная структура- тоже жаловаться 24 часа? Если есть такое пр... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

zaratushtra Про меня, как и про большинство наверное будет - всего понемножку из этих 5-ти типов :) Пять психологических типов бухгалтеров. Найдите себя

Аноним

Natali Kr, Вы писали:Нет тут логики - расслабьтесь. Вы в личном деле копию паспорта и ИНН хранить... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника