Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Потапенко и Туров: «Бизнесмены – это расходный материал»

31 июля Владимир Туров провел встречу с Дмитрием Потапенко: бизнесменом, экономистом. В прямом эфире они обсуждали экономику, политику, бизнес и отвечали на вопросы слушателей.

Про экономику

Владимир Туров: ВЦИОМ проводил опросы, согласно которым, в 2017 году по сравнению с 2016 годом у 63% российских бизнесменов ситуация стала хуже, 76% российских бизнесменов заявили, что они не доверяют действиям правительства.

Когда в июне 2018 года я проводил аналогичные опросы среди представителей малого и среднего бизнеса, у меня получилось, что у 95% российских бизнесменов ситуация в той или иной степени ухудшилась, и, внимание, 100% из них не доверяют действиям Правительства и не верят, что оно справится с экономической ситуацией.

Господин Силуанов в проекте федерального закона «О бюджете» говорит, что экономика в следующем году вырастет на 1,4%. И при этом он пишет в том же документе: инвестиции уменьшатся, покупательский спрос будет падать, короче, везде падать, но экономика вырастет. Это из серии Эльвиры Набиуллиной, которая в прошлом году сказала: «Мы в 2018 году вырастем до 1%». Что ж, когда я смотрю по отраслям, я понимаю, что рост обеспечивается исключительно за счет нефтегазового сектора, все остальные отрасли валятся. Как долго валиться будем?

Дмитрий Потапенко: Вся эта история может очень долго валиться. Такая логика наших властей будет приводить к тому, что экономика будет сыпаться. Плохо будет, конечно, тем, кого мы называем предпринимателями, нам придется очень сильно меняться. Я всегда говорю своим коллегам, что власть такова, но она свою парадигму и свою идеологию менять не будет. И наша с вами задача – приспосабливаться к этим условиям.

Почему я говорю, что законная оптимизация налогообложения, это не только задача предпринимателя, но это и функция, в том числе и гражданина? Потому что, опять-таки, налоги – это покупка. По факту, мы ведем бизнес…

Владимир Туров: Сколько лет будем валиться все-таки? Год, два, три? Ну, когда-то же подъем должен начаться.

Дмитрий Потапенко: По моим оценкам, 2022 год будет серьезным переломом в серьезной мировой экономике. Будет происходить два перелома: перелом экономической парадигмы внутри страны и, конечно, будут так называемые политические изменения. Причем эти изменения будут не в рамках уличных протестов…

Про чиновников

Владимир Туров: Дайте совет правительству, как поднимать экономику? Ну, если они ни фига не знают, что делать? По факту, с точки зрения бизнесмена, если твой топ-менеджер из года в год проваливает ситуацию, и ты же его заменишь, наверное?

Дмитрий Потапенко: Я – да.

Владимир Туров: Вы какие-то советы им даете?

Дмитрий Потапенко: Нет, это бессмысленно. Они делают все правильно. Они периодически спрашивают совета, другое дело, что они спрашивают совет достаточно иезуитский. Они спрашивают: «Что нам делать с экономикой, как нам ее изменить?» Но когда мы приносим всяческие программы, в том числе по экономике роста, они смотрят на эту программу и думают, как можно сделать «ручеек». Поэтому дискуссия должна быть открыта.

Владимир Туров: Если уж ВЦИОМ говорит, что 76% не доверяют действиям правительства и не верят, что они справятся с ситуацией, по моим данным, сто из ста, а как можно управлять людьми, если тебе вообще не верят? Вот ты представляешь, ты бизнесмен и никто не верит ни в тебя, ни в твои способности. Да твоего бизнеса не было бы через неделю.

Дмитрий Потапенко: Про бизнес – это другая история. Бизнес все-таки строится на команде, которую ты ведешь ты… Есть взаимодействие. Публичное, непубличное. А у них-то задачи такой нет, им не важно, верят в них люди или не верят. Для них мы – расход. Они относятся к нам как к корму. Это неприятно, конечно. Мы – корм.

Владимир Туров: То есть идеальный гражданин – корова, которую поставили в грязное стойло, доят, потом тело заберут на мясо и телят заберут… Разве это не безнадега? Наступает оцепенение и апатия, а как жить-то?

Дмитрий Потапенко: На моем официальном канале было множество цитат. И одна из них: «В делах повседневных помни о смерти и слово носи в своем сердце». Ребят, я вам скажу открыто, вы все сдохнете, и даже более того, я сдохну раньше. Вот если для вас это безнадега, тогда, ребята, вот табуреточка, веревочка, приходите, я вам обеспечу недорого и мыло. Но если вы осознаете, что это и есть стимул жить, вот тогда у вас в голове что-то поменяется.

Владимир Туров: Все-таки я не могу поверить, что нашему правительству доверие людей не важно, а зачем тогда весь этот шум в телевизоре? Зачем нас убеждают, что они хорошие?

Дмитрий Потапенко: Они не нас убеждают, они разговаривают сами с собой. Нету вертикали власти, есть группировки и их задача – не проколоться между своими группировками. И когда они делают публичные акции, каждое из министерств, они разговаривают не с нами. Они разговаривают с клубком целующихся змей, которые сидят рядом. Они не хотят беззаветной любви от нас. Им на самом деле, по большому счету, ср@ть. Они почему боятся определенных всплесков? Не потому что они боятся всплеска от нас. Они понимают, что соседняя группировка воспользуется этим всплеском и тебе свернут голову. Другая абсолютно парадигма.

Владимир Туров: Получается, если мы посмотрим в словаре дефиницию слова «правительство», то у нас нет правительства.

Дмитрий Потапенко: Нету. У нас государства просто нету, все существенно глубже. У нас просто, по сути дела, группировки. Они стали, конечно, цивилизованными, но если ты вспоминаешь 90-е, то принципиальной зарубы между Ореховскими, Солнцевскими и еще какими-нибудь особо сильно не отличаются от зарубы между какими-нибудь «фейсами» и МВД. А коммерсы – это расходная часть.

Владимир Туров: Следующий вопрос. Я имею дело с нормативной базой. И вчера, снимал ролики, где речь шла о нормативной базе, все больше и больше удушающей: Центробанковский контроль, биометрию голоса должны сдать, фейсы свои должны сдать. Это полнейший сумасшедший дом. Иногда у меня складывается ощущение, что при разработке этой нормативной базы используется два принципа. Первый – принцип революционной целесообразности, он не основан ни на каких естественных экономических или политических или социальных законах. Либо второй – «разрабатываем законы, чтобы удовлетворить своих парней, лоббирующих нужные законы». Так ли это? И что я упустил?

Дмитрий Потапенко: Ничего не упустил. Условно говоря, вот у нас гребаные эти кассы. Касса сама, по сути дела, не стоит ничего. Я договорился с парнями, чтобы они ее делали за ноль, а фискальный шифрователь стоит 8 тысяч. И ты обязан ее раз в год менять.

Восемь тысяч раз в год – это хорошая пенсия. У них правильная логика: гнать стадо в одно узкое горлышко и там его брить.
 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России