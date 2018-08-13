Кто и когда должен перейти на онлайн-ККТ: разъяснения Минфина

Переход на новый порядок применения ККТ, предусматривающий передачу данных в режиме онлайн, разбит на три этапа.

Кто и когда должен перейти на онлайн-ККТ, рассказал Минфин в письме № 03-01-15/50059 от 18.07.2018.

1. С 01.07.2017 все организации и ИП, за исключением:

1) тех, кто был вправе не применять ККТ до введения нового порядка, в том числе:

- применяющих ЕНВД и ПСН;

- оказывающих услуги населению;

- осуществляющих расчеты с использованием электронных средств платежа (кроме платежных карт);

2) осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов.

2. С 01.07.2018 организации и ИП:

1) применяющие систему ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита, кроме ИП без наемных работников;

2) осуществляющие расчеты с использованием электронных средств платежа;

3) с наемными работниками, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

3. С 01.07.2019 все организации и ИП, в том числе:

1) организации и ИП на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита;

2) ИП на ЕНВД И ПСН в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников;

3) организации и ИП, оказывающие услуги населению;

4) организации и ИП, осуществляющие безналичные расчеты с физлицами;

5) ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

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