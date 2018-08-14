Какие ОС признаются недвижимым имуществом

Каковы основания отнесения объекта к движимому или недвижимому имуществу в целях применения положений главы 30 НК, разъяснила ФНС в письме № БС-4-21/14968@ от 02.08.2018.

Согласно пункту 2 статьи 130 ГК вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом.



В свою очередь, исходя из пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.



К недвижимым вещам также относятся жилые и нежилые помещения и предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном порядке. Федеральным законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.



Согласно пункту 1 статьи 131 ГК, право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат госрегистрации в ЕГРН.



Таким образом, правовые основания для определения вида объектов имущества (движимое или недвижимое) должны устанавливаться в соответствии с вышеперечисленными нормами гражданского законодательства об условиях признания вещи движимым или недвижимым имуществом.



В частности, для подтверждения наличия оснований отнесения объекта имущества к недвижимости налоговым органам целесообразно устанавливать следующие обстоятельства:



- наличие записи об объекте в ЕГРН;



- при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например, для объектов капитального строительства: наличие документов технического учета или технической инвентаризации объекта в качестве недвижимости; разрешений на строительство и (или) ввод в эксплуатацию; проектной или иной документации на создание объекта и (или) о его характеристиках.



Дополнительно в ходе налоговой проверки отчётности по налогу на имущество организаций налоговыми органами могут проводиться осмотры, назначаться экспертизы, привлекаться специалисты, истребоваться документы (информация).

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