Упрощенцы хотят выставлять НДС, но не платить его. Минфин против

В Минфин поступило предложение предоставить право плательщикам УСН при реализации товаров предъявлять к оплате покупателям сумму НДС, не уплачивая ее в бюджет. При этом покупатели будут ставить этот входящий НДС на вычет.

Что ответили чиновники? Во-первых, сказали спасибо за предложение. Во-вторых, ответили «Нет!».

Подобное предложение противоречит механизму исчисления НДС.

Реализация данного предложения приведет к потерям доходов федерального бюджета в связи с возмещением из бюджета НДС, не поступившего в бюджет по товарам (работам, услугам), приобретаемым у организаций и ИП, применяющих УСН.

Учитывая изложенное, вышеуказанное предложение не поддерживается.

Свой ответ Минфин сформулировал с письме № 03-11-11/54047 от 01.08.2018.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.