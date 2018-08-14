Когда здание признают административно-деловым центром

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 378.2 НК налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных статьей 378.2 НК, как кадастровая стоимость имущества в отношении, в частности, административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них.

Административно-деловым центром признается отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), которое отвечает хотя бы одному из условий, установленных пунктом 3 статьи 378.2 НК, в том числе:

1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов разрешенного использования которого предусматривает соответственно размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения;

2) здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в целях делового, административного или коммерческого назначения или фактически используемым в этих целях, если:

- назначение, разрешенное использование или наименование помещений общей площадью не менее 20% общей площади этого здания предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры;

- не менее 20% общей площади здания (строения, сооружения) фактически используется в целях делового, административного или коммерческого назначения.

Таким образом, в силу пункта 3 статьи 378.2 Кодекса каждое из вышеназванных условий является самостоятельным основанием для признания зданий (строений, сооружений) административно-деловым центром, в связи с чем при определении уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации Перечня объектов недвижимого имущества в рамках статьи 378.2 Кодекса достаточно выполнения только одного из данных условий.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным приказом МЭР от 01.09.2014 № 540.

При этом разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения Классификатора, признается действительным вне зависимости от его соответствия Классификатору.

Для признания здания (строения, сооружения) административно-деловым центром исходя из вида разрешенного использования земельного участка вид разрешенного использования, присвоенный земельным участкам, на которых расположены соответствующие объекты, должен свидетельствовать о том, что земельный участок предназначен для размещения офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения.

При невозможности определения в соответствии с Классификатором для целей налогообложения вида разрешенного использования земельного участка в отношении объекта недвижимого имущества должны применяться другие критерии, указанные в пункте 3 статьи 378.2 НК.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-04-01/54930 от 03.08.2018.

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