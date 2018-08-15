Как применение валидаторов влияет на обязанность применять ККТ при продаже билетов

При получении денежных средств в безналичном порядке, в том числе с использованием платежных карт, организация обязана применять ККТ. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/55032 от 03.08.2018.

Согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ в случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

По старой редакции 54-ФЗ организации и ИП при осуществлении деятельности по продаже проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте были вправе не применять ККТ.

Таким образом, обязанность применять ККТ при осуществлении указанной деятельности наступила с 01.07.2018.

Пунктом 5.1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ определены случаи, в которых пользователь при осуществлении расчетов (за исключением безнала через Интернет) вправе не выдавать кассовый чек или БСО на бумажном носителе и не направлять кассовый чек или БСО на электронку покупателю, а также вправе применять ККТ вне корпуса автоматического устройства для расчетов.

В частности, вышеуказанная норма применяется в случае осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с применением автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа.

Валидаторы относятся к автоматическим устройствам для расчетов.

Таким образом, в указанном случае организация вправе не выдавать (направлять) кассовый чек или БСО клиенту. При этом возможно применение ККТ в центре расчетов организации.

Вместе с тем следует учитывать, что в соответствии с пунктом 5.2 статьи 1.2 Федерального закона №54-ФЗ положения пункта 5.1 названной статьи, касающиеся условий применения пользователями ККТ, применяются в случае наличия на корпусе автоматического устройства для расчетов легко читаемого заводского номера такого автоматического устройства для расчетов, нанесенного в месте, доступном для осмотра без перемещения и (или) разборки автоматического устройства для расчетов.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.