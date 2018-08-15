Как отразить в книге покупок возврат товаров розничными покупателями

Продавец на ОСНО реализует товары физлицам в розницу. Как быть с НДС в случае возврата этих товаров? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-14/519 от 25.07.2018.

В соответствии с пунктом 5 статьи 171 НК вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них.

При этом записи в книге продаж делать не надо. Необходимо заполнить книгу покупок.

При возврате товаров, реализованных в рознице с использованием ККТ и выдачей чеков физлицам без выдачи счетов-фактур, продавцом соответствующие операции по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров отражаются в книге покупок.

При этом в книге покупок продавца могут регистрироваться реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денежных средств покупателям, при наличии документов, подтверждающих прием и принятие на учет возвращенных товаров. При этом регистрация документов в книге покупок продавца производится на дату принятия на учет возвращенных товаров.

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