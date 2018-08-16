При продаже мебели в магазине по каталогам можно применять ЕНВД

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 346.26 НК система налогообложения в виде ЕНВД применяется в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли.

Таким образом, если розничная торговля товарами по образцам и каталогам осуществляется через объект торговли, который согласно инвентаризационным и правоустанавливающим документам является объектом стационарной торговой сети, то такая розничная торговля признается предпринимательской деятельностью, в отношении которой может применяться ЕНВД.

Соответственно, розничная торговля, связанная с реализацией мебели по образцам и каталогам, осуществляемая в рамках договоров розничной купли-продажи через магазин с площадью торгового зала не более 150 кв. м, относится к предпринимательской деятельности, в отношении которой может применяться ЕНВД.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/54052 от 01.08.2018.

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