При возмещении работникам стоимости обязательных медосмотров НДФЛ не возникает

Частью первой статьи 213 ТК предусмотрено, что работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные и периодические медосмотры за счет средств работодателя.

Минфин в письме № 03-04-06/52404 от 26.07.2018 пояснил, что суммы возмещения работодателем стоимости проведения обязательных медицинских осмотров работников, прохождение которых обусловлено требованиями статьи 213 ТК, не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) работников, соответственно, доходов, подлежащих обложению НДФЛ, в таком случае не возникает.

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