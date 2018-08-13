AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за открытые споры

Популярная в России китайская торговая площадка AliExpress начала массово блокировать учетные записи россиян за открытые споры. Об этом сообщает портал Akket.

AliExpress работает по предоплатной системе, но если товар пришел с браком, не того цвета или размера торговая площадка позволяет открыть спор и вернуть часть денег за него, или получить возврат стоимости полностью.

В интернете можно обнаружить сотни видео-инструкций на русском языке о том, как обмануть продавца и получить товар с AliExpress совершенно бесплатно или заплатив меньшую часть его первональной цены.

Некоторое время назад администрация торговой площадки смотрела на такие случаи сквозь пальцы, теперь же начала массово блокировать учетные записи по подозрению в мошенничестве.

Сейчас, если пользователь открыл споры на большинство совершенных покупок, то с большой долей вероятности его аккаунт заблокируют, и внесут в «черный список». А это значит, что создать новую учетную запись с таким же именем и адресом доставки будет невозможно.

Поэтому, чтобы не лишится своего аккаунта на одной из самых популярных китайских торговых площадок нужно обдуманно подходить к открытию споров и не лениться оставлять положительные отзывы на товары, покупкой которых вы оказались довольны.

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