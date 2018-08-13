Силуанов прокомментировал идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний

Правительство России не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля и считает, что условия работы бизнеса должны быть стабильными. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал он, отвечая на вопрос, о том, что, возможно, бизнесмены, которые стали внезапно бесконечно богатыми, могли бы поделиться с государством.

РИА Новости напомиает, что ранее помощник президента России Андрей Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предложил, чтобы глава государства поручил правительству рассмотреть возможность увеличения дополнительных доходов бюджета за счет предприятий горнодобывающей и химической промышленности, которые получили допдоход от ослабления курса рубля.

По словам Силуанова, всегда необходимо взвешивать те условия, которые государство предлагает для бизнеса, стабильность этих условий и тот ресурс, который можно было бы получить от бизнеса, предприятий, нарушив договор между государством и бизнесом. «Что важнее — получить ресурс и потерять доверие? Или все-таки сохранить доверие, стабильность, но дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике этих предприятий?» — подчеркнул Силуанов.

По его мнению, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются этими средствами. «Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России», — добавил первый вице-премьер.

Он напомнил, что ранее президент поручал подготовить налоговые изменения и создать налоговые условия, которые были бы стабильны на протяжении следующих шести лет. Такие изменения приняты Госдумой, и на их основании рассчитывается бюджет России на следующую трехлетку, отметил Силуанов.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.