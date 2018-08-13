Пенсии могут отменить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с жителями Саратова заявил, что в России могут быть отменены государственные пенсии как таковые, пишет «Газета.ру».
Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, спикер отметил, что речь должна идти в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста.
«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — подчеркнул Володин.
Напомним, ранее глава кабмина Дмитрий Медведев сравнивал меру по повышению пенсионного возраста с горьким лекарством.
«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», - заявил глава Правительства.
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