Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

Перезд в другую страну всегда ставит перед отъезжающим множество вопросов. Один из них: каким образом предполагается зарабатывать на жизнь?

Если бухгалтер любит свою профессию, то, конечно, он захочет продолжить свою деятельность, окончив курсы, получив сертификат. Но, как на самом деле обстоят дела с возможностью начать работать бухгалтером за границей, в США? Эта тема обсуждалась в нашем сообществе в Фейсбук.

Мне брат предлагает переехать и работать там (пройти курсы). Хотелось бы знать как там обстоят дела — Ванскова Айгуль

Прохождение курсов — это не единственные трудности, с которыми столкнется бухгалтер, мечтающий осуществлять свою деятельность в США. Получение разрешения на работу, получение гринкарты, кроме того резидентство тоже окажет влияние на доступность американского бухгалтерского образования.

Для рядового буха на бумажки достаточно курсов, но и они для нерезидентов будут стоить дорого. Для буха с возможностью готовить отчетность ещё дороже. Но зарплата у них хорошая. Живу в USA — Maria Zmeeva

Кроме того, клерки считают, что за пределами РФ к русским отношение предвзятое, и это может послужить преградой для получения работы.

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