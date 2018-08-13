До 10 сентября правительство должно проработать возможность появления нового налогового вычета

До 10 сентября этого года правительство должно подготовить доклад о возможности установления нового социального налогового вычета — на физкультурно оздоровительные услуги.

20 июля 2018 года Президент России утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

В этом перечне содержится поручение правительству «проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов, предусмотренных статьёй 219 Налогового кодекса Российской Федерации, на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги».

Следует отметить, что идея поощрения граждан занимающихся спортом при помощи налогового вычета, не нова и уже находила отражение в инициативе, опубликованной на сайте Российской общественной инициативы.

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