Ситуация, когда бывшему владельцу приходит уведомление на уплату транспортного налога на проданную машину, явление не редкое. Причиной этого чаще всего является то, что покупатель своевременно не регистрирует транспорт. Что делать, если вам начислен транспортный налог на проданный автомобиль, рассказали карельские налоговики.

Плательщиками транспортного налога признаются граждане, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. То есть обязанность по уплате транспортного налога зависит от государственной регистрации автомобиля, а не от его фактического наличия или использования.

Основанием для начисления налога являются сведения, поступающие в инспекцию из местных органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Транспортный налог в отношении проданного автомобиля не уплачивается в том случае, если он снят с учета. Иных оснований для прекращения обязанности по уплате транспортного налога (за исключением угона) не установлено.

При этом, если автомобиль продан в течение 2017 года, прежнему владельцу надлежит заплатить налог пропорционально количеству полных месяцев, в течение которых на него зарегистрирован автомобиль, с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было на него зарегистрировано, к числу календарных месяцев в налоговом периоде.

К примеру, машина продана 1 мая 2017 года, а снята с регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения после 15 октября 2017 года. В таком случае, продавцу (прежнему владельцу) налог начисляется за 10 месяцев и в уведомлении будет указано число месяцев владения через дробь: 10/12. Момент перехода права собственности на автомобиль на основании договора купли-продажи здесь роли не играет.

В случае обнаружения некорректной информации в налоговом уведомлении, налогоплательщику не следует оставлять данный факт без внимания. У прежнего владельца есть возможность прекратить регистрацию автомобиля на свое имя, обратившись в органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Другие неточности, указанные в уведомлении, можно отразить в заявлении, направив его в электронной форме через официальный сайт ФНС России (www.nalog.ru) с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Обратиться в ФНС России» или на бумажном носителе по почте (лично).

При личном посещении инспекции предлагаем воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию», чтобы заранее спланировать визит в налоговый орган и свести к минимуму время ожидания в очереди.

Инспекция в случае необходимости направит запрос в органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, произведет перерасчет транспортного налога при наличии оснований и направит новое налоговое уведомление в адрес налогоплательщика. Если Государственная инспекция безопасности дорожного движения не подтвердит сведений, представленных налогоплательщиком, налоговая инспекция направит в его адрес информационное письмо, в котором сообщит о результатах рассмотрения.

Следует помнить, что срок уплаты транспортного налога за 2017 год - не позднее 3 декабря 2018 года.

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