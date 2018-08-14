Где можно оформить банковскую гарантию для участия в госзакупках

Минфин опубликовал на своем сайте список банков, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Речь идет о банках, где можно оформить банковскую гарантию, которую госзаказчики примут в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов. Требования к таким банкам утверждены Постановлением Правительства от 12.04.2018 №440.
Перечень уточнен по данным Банка России на 13.08.2018.
В список включены 187 кредитных организаций.
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.