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Резервами ФСС будет управлять Федеральное казначейство

Минфин предложил отдать управление резервами Фонда соцстрахования Федеральному казначейству.

Минфин предлагает передать полномочия по управлению свободными средствами Фонда социального страхования Федеральному казначейству. Документ с поправками в Бюджетный кодекс опубликован на портале проектов нормативных актов.

ФСС зарабатывает, размещая средства резерва на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и проводя сделки РЕПО. По последней информации ФСС на конец июня, минимальная процентная ставка размещения составила 6,92% годовых.

Но Казначейство могло бы зарабатывать больше, следует из проекта Минфина. Фонду «не свойственна» функция самостоятельного размещения средств резервов, а сумма поступлений ограничена минимальной процентной ставкой, пояснил РБК представитель министерства. Это «не позволяет в полной мере осуществлять управление средствами страхового резерва в условиях изменчивой финансовой конъюнктуры и с учетом установленных ограничений в части минимальной процентной ставки», добавил он.

По прогнозу Минфина, среднегодовой объем резерва ФСС сократится почти на 11% в ближайшие три года — со 162,6 млрд руб. в 2019 году до 144,8 млрд руб. в 2021 году (такие цифры приводятся в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок). Общий доход фонда от размещения средств составит 15 млрд руб. в ближайшие три года, по оценке самого ФСС.

Управление со стороны Казначейства, как прогнозирует Минфин, позволит практически удвоить сумму поступлений. Доход составит порядка 29 млрд руб. за три года, подсчитали в министерстве.

В настоящее время 100% доходов от размещения резерва ФСС зачисляются в бюджет фонда. После передачи управления Казначейству Минфин предлагает изменить норматив в расчете 85% — в бюджет ФСС, 15% — в федеральную казну. По аналогичной схеме распределяются доходы негосударственных пенсионных фондов от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений (85% идут на пополнение резервов, а остальное — на вознаграждения управляющим компаниям и спецдепозитарию). По оценке Минфина, изменения выгодны ФСС и позволят увеличить доходы фонда до 24,65 млрд руб. в ближайшие три года. Бюджет при таком механизме получит 4,35 млрд руб. в ближайшие три года.

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