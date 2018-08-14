ФНС заставит уплатить НДФЛ с доходов от операций с валютой?

Рост курса иностранной валюты в течении последнего времени снова сделал привлекательным в глазах россиян такой вид заработка, как перепродажа валюты. И если раньше налогоплательщики могли безнаказанно игнорировать обязанность по уплате НДФЛ с доходов от таких операций, то теперь, как сообщает портал «Ура.ру», у налоговиков появится досье на игроков с валютой, что позволит выявить неплательщиков НДФЛ и предъявить им претензии.

Представители банков подтверждают: данные о таких операциях уже сегодня передаются в ЦБ. Это означает, что налоговой службе не составит особого труда получить необходимую информацию.

Сейчас на львиную долю россиян, которые покупают и продают валюту, имеется соответствующее досье, рассказал юрист Сергей Ефимов.

Согласно законодательству, если вы хотите приобрести валюту на 40 тысяч рублей, то должны в обязательном порядке предъявить паспорт. Банковский сотрудник обязан заполнить анкету на клиента, в которой указывается ИНН, место работы, номер телефона, электронная почта, источник происхождения денег, — пояснил эксперт.

По его словам, свои «следы» придется оставить и в небольших «обменниках» отдельно расположенных оперкасс небольших и средних банков. Именно поэтому, пояснил Ефимов, заработать на игре курсов достаточно сложно: «Если вы купили две тысячи долларов по курсу 62 рубля, а продали по 64, то заработали четыре тысячи. С них вы должны заплатить 13% налога — 520 рублей. В итоге на руках остается 3480 рублей».

Может спасти норма закона, которая говорит о том, что если иностранная валюта находилась в собственности более трех лет, то платить налог не нужно, как и в случае с имуществом. Однако юристы пока не понимают, как доказать, что речь идет именно о конкретной валюте.

Однако, неясно, как можно будет доказать, что человек получил доход от перепродаже валюты.

В таком случае необходимо отслеживать не только продажу долларов или евро, но и покупку. Условно говоря, в понедельник человек купил доллар по курсу 63 рубля, а продал в среду по курсу 64. Ведь, в конце концов, он мог сделать это себе в убыток. Тогда о какой прибыли тут вести речь? — пояснил председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий.

В любом случае, эксперты советуют сохранять все документы о приобретении валюты, чтобы в случае необходимости подтвердить, по какому курсу валюта была куплена.

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